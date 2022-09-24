«Зенит» на питерских ребят даже не смотрит. Им легче купить очередного легионера. Хотя иностранцы в Европе ничего не показывали, из группы ЛЧ не выходили». Желудков о клубе

считает, что «Зенит» не смотрит на воспитанников и покупает легионеров.

– В Академии «Зенита» портреты чемпионов Советского Союза 1984 года занимают видное место. Извечный вопрос – когда-нибудь в «Зените» еще появятся собственные воспитанники?

– Думаю, нет.

– Почему?

– А этого не надо, на местных ребят там даже не смотрят. Им легче купить очередного легионера, чем доверять питерскому мальчишке. При этом иностранцы, пока нас не турнули из Европы, там ничего не показывали, ни разу за три года не смогли выйти из группы в Лиге чемпионов.

При этом вижу по первенству Санкт-Петербурга, что талантливые ребята есть, однако на них, повторюсь, не обращают внимания. Во многих командах играют местные ребята, а чтобы попасть в «Зенит» из Академии, надо, наверно, быть Аршавиным. Такие, впрочем, рождаются раз в сто лет.

– Через два месяца мы будем праздновать 38 годовщину победы ленинградского «Зенита» в чемпионате Советского Союза. И нынешнее поколение футболистов, и юные болельщики, мечтающие о второй золотой звезде, должны знать, с чего все начиналось.

– Да, спроси и , которые появились на свет многим позже, они о первом чемпионстве, наверно, даже не знают. Без прошлого нет будущего, – сказал бывший нападающий «Зенита».