хочет, чтобы и ушли из клуба зимой.

В августе президент «Барселоны» встретился с Пике и Серджи Бускетсом, чтобы попросить о помощи. Несмотря на активацию экономических рычагов, у каталонского клуба по-прежнему были проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

В связи с этим Лапорта попросил Пике и Бускетса, самых высокооплачиваемых игроков команды, адаптировать зарплаты к нынешним реалиям клуба. Игроки были готовы помочь «Барсе». С ними даже договорились о подписании новых контрактов. Лапорта был очень доволен результатами переговоров.

Однако через несколько дней, когда «Барса» должна была заключить новые контракты с Пике и Бускетсом на оговоренных условиях, представители футболистов отказались это делать. В результате «Барселоне» пришлось продать Пьера-Эмерика Обамеянга.

Лапорта был очень раздражен и разочарован, так как на протяжении предстоящих полутора лет «Барса» должна выплатить Пике, Бускетсу и Жорди Альбе около 200 млн евро на троих. В связи с этим президент «Барсы» нацелен на то, чтобы избавиться от этих игроков в ближайшие месяцы, пишет Diario Sport.

В случае с Бускетсом это будет невозможно, так как срок его контракта истекает 30 июня 2023 года. Полузащитник намерен уйти из «Барсы» на правах свободного агента.

От Пике и Альбы, контракты которых рассчитаны до лета 2024 года, клуб всеми силами постарается избавиться зимой, однако президент «Барсы» и другие руководители клуба понимают, что это очень сложная задача.