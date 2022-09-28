Гоцук о стыке с Айртоном: «Мы с супругой две недели получали оскорбления и нецензурные выражения от болельщиков «Спартака»

рассказал об оскорблениях, которые он и его жена получали от болельщиков «Спартака».

В прошлом сезоне защитник ударил защитника «Спартака» Айртона по ноге в конце первого тайма матча . Бразилец не смог продолжить игру и был заменен. Судья Сергей Иванов не увидел нарушения в этом эпизоде. Позже у диагностировали контузию кости и мышц голени.

– Эпизод с Айртоном – самый широкообсуждаемый в твоей карьере?

– Это , поэтому еще немного раздули. Не спорю, что я Айртону качественно попал по ноге. Но человек получил травму и уехал. А я и моя супруга две недели получали оскорбления и нецензурные выражения от спартаковских болельщиков.

– А супруга причем? Она что-то запостила в твою поддержку?

– Нет, просто нашли по фамилии. Я ей говорю – вот твоя слава. Болельщики вступаются за игрока любимой команды. Это хорошо. Но это игровой момент.

– Сейчас это уже по рекомендациям красная карточка. Формулировка следующая: ты не сделал ничего, чтобы уйти от контакта. Ты мог уйти от контакта?

– Честно, нет. Если бы у меня было чуть больше времени, смог бы уйти. Но я не супербыстрый футболист, два метра роста, 90 килограммов веса. Их надо успеть остановить. Плюс правая нога, нерабочая.

Как учили в детстве, отдавал пас «с продиром». Не хотел ни в коем случае нанести травму, шел жестко, но не жестоко. Если бы проиграл это единоборство, опасная близость до ворот, думаю, Николсон или Промес мог забить нам мяч.

Благодарен судье Сергею Иванову, что он потом на ЭСК за меня вступился и не дал заднюю. Считаю, что на судейский корпус оказывается огромное давление. Перебор.

Как и футболисты, они имеют право ошибаться. Надеюсь, они будут давать больше бороться, и игра станет более динамичной, – сказал защитник Гоцук.