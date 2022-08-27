Алаев о госфинансировании клубов: «Поэтапно сокращение уже происходит. Пример – «Пари НН», произошла трансформация в частный клуб»

Теги премьер-лига Россия бизнес Александр Алаев Пари НН Чемпионат.com деньги Футбол

Президент Мир РПЛ высказался о сокращении госфинансирования клубов. 

– Сокращение госфинансирования – это выход? И насколько это реально?

– Поэтапно это уже происходит. Пример – «Пари Нижний Новгород».

Был клуб, полностью финансируемый из средств регионального бюджета, потом туда зашел частный инвестор, мы знаем, какие суммы он готов платить. Из государственного клуба произошла трансформация в частный.

Или вы что предлагаете? Вот есть акционер крупной компании, который любит футбол и готов в него вкладываться – надо ему запретить? – сказал Александр Алаев

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