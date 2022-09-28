Гоцук о пиве: «Ветераны говорили: нормальное восстановление, пополнение водно-солевого баланса. Думаю: «Вот это профессионалы!»

поделился историей из любительского футбола про употребление пива после тренировок.

– Дай совет себе 19-20-летнему.

– Сейчас я намного профессиональнее, чем в 20 лет. После игр надо было иначе восстанавливаться. Неправильно питался, весил много.

Сейчас ложусь спать с учетом троих детей примерно в 23:00, а тогда мог и в два ночи. Видеоигры, мог выпить пива больше, чем нужно. Слава Богу, никогда не увлекался крепкими напитками.

Когда играл на КФК, приехали к нам ребята из «Академии» Коноплева. Они по возрасту уже в свою команду второй лиги не проходили. И тут день рождения в команде.

У нас традиция: обязательно заносились один-два ящика пива на базу. Тренажерный зал, настольный теннис, диванчик и пиво. Молодой, старый, все обязаны были зайти.

Ты можешь пиво не пить, но посидеть с ребятами пообщаться. Мы заходим, хотели еще в тренажерке позаниматься, а ребята с «Академии» уже баночки открыли и полетели. Время – час дня.

Я так думаю: «Вот это профессионалы!» В то время у многих были ситуации, я не исключение, когда после тренировки мы могли выпить в раздевалке по паре бокалов пива.

А ветераны мне говорили: это нормальное восстановление, пополнение водно-солевого баланса, – заявил защитник .