Роман Терюшков высказался о вхождении клубов Крыма и Севастополя в чемпионате России.

– Крымские клубы все еще не могут играть в турнирах под эгидой РФС. Нет опасения, что то же самое будет и с клубами новых субъектов России (ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей – прим. ред.)?

– У меня лично опасений на данном историческом этапе нет. Мы боялись, наверное, до 2018 года включать крымский футбол, потому что могли потерять чемпионат мира по футболу. А мы знаем, что в 2018 году была духоподъемная серия, футбол – это спорт номер один, нам было что терять.

Но после этого я не понимаю, какие перед нами стоят препятствия, чтобы включить крымский футбол. Я надеюсь, что общими усилиями мы добились того, что РФС услышал нас и ведет разговоры, чтобы клубы из Крыма и Севастополя с нового сезона принимали участие в наших чемпионатах.

– и в целом Госдума, грубо говоря, немного отодвинули в сторону все запреты и ?

– За РФС не могу сказать, но отодвинуть общественное мнение невозможно. Однако спортивные чиновники со следующего сезона точно включат клубы Севастополя и Крыма в наши первенства. По-другому сейчас невозможно. Иначе надо думать, зачем нам такой РФС, если не могут включить наши клубы. Но я уверен, что клубы будут включены.

Я бы предложил большее развитие: включить их и в ФНЛ-2 и , в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет, добавить по две команды, ничего страшного не будет.

Зато мы получим болельщиков на трибунах, долгожданный футбол, по которому соскучились наши сограждане из Крыма и Севастополя, – сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы РФ.