Журова о крымских клубах: «Надо сейчас их принимать, потому что все равно есть бан УЕФА. Зачем бояться, если он уже есть?»

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Светлана Журова выступила за включение крымских команд в российский футбол.

– Нужно ли принимать крымские футбольные клубы в структуру российского футбола, если это будет означать вечный бан от УЕФА?

– Я уверена, что надо именно сейчас их принимать, потому что все равно есть бан. Зачем его бояться, если он уже есть?

Принимать сейчас, а потом вести переговоры. Гнуть свою линию сейчас, настаивать на своем, – заявила депутат Госдумы.

Сегодня стало известно о создании рабочей группы по интеграции клубов Крыма в чемпионат России.

Сообщалось, что клубы Крыма могут включить в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.

Ранее УЕФА выступил против перехода крымских клубов в российский футбол.

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