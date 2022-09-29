Николсон после 3:0 с «Зенитом»: «Я сыграл как Месси. Большая победа»

Шамар Николсон высказался после победы над «Зенитом» (3:0) в Фонбет Кубке России.

– Что можешь сказать по игре?

– Результат говорит за себя. Это был отличный матч. В начале было тяжело, но в концовке мы справились и одержали победу.

– Что можешь сказать о себе? До этого ты мало играл.

– Дело не в игровом времени. Просто сегодня у меня получилось сыграть как Месси.

– Сейчас у «Спартака» появились шансы на чемпионство?

– У нас всегда большие амбиции. Что мне еще сказать?

– Почему в моменте, где ты мог сам отличиться, сделал пас на Промеса? Решил не думать только о себе?

– Это действительно сложно объяснить. Если бы я смог нормально ударить, то сделал бы это. В том моменте сделать это было тяжело, поэтому я сделал ассист на Квинси. Может, это показалось кому-то большим жестом с моей стороны.

– Эту победу можно считать большой?

– Конечно. Победу над «Зенитом» всегда можно считать большой, – сказал Николсон.