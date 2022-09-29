Глава пресс-службы «Спартака» о частичной мобилизации: «Ситуация от нас не зависит. Наша задача – играть в футбол, остальное вне нашей власти»

Теги Спартак премьер-лига Россия Политика Миха Мевля Чемпионат.com Шамар Николсон Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» рассказали о реакции футболистов на частичную мобилизацию.

«Вы же понимаете, что жизнь всегда течет. Всегда есть разные события. Два года назад – коронавирус. Сейчас такая ситуация, которая от нас никак не зависит. Наша задача – играть в футбол и выполнять свою работу. Все остальное вне нашей власти.

Настроение рабочее, боевое. Все на месте и все готовы. У нас все вернулись из расположения сборных. Мевля и Николсон тоже вернулись – сегодня будут здесь помогать команде. Так что все нормально», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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