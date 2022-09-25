Агент Николсона: «Предложения были, но в «Спартаке» дали понять, что Шамар не продается. Он останется и сделает все ради титула»

Агент форварда рассказал о спросе на футболиста.

«Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали. В «Спартаке» дали понять, что Шамар не продается: он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне.

Мы уважали и будем уважать это решение. Если в будущем ничего не изменится, он останется в Москве и сделает все возможное, чтобы завоевать чемпионский титул со своей командой.

Когда Николсон только приехал, он пообещал, что станет чемпионом и выиграет Кубок. Половина миссии была выполнена быстро, а вторая продолжается до тех пор, пока планы у обеих сторон не изменятся по взаимному согласию», – сказал Ненад Портега.