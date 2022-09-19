Шамар Николсон: «Если я завершу карьеру, у моей семьи не останется кормильца»

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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон объяснил свои загадочные высказывания в соцсетях. 

Летом форвард написал на своей странице: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – резервный вариант». 

– Мои слова в социальных сетях? Эти слова я писал не про «Спартак», не про футбол, это про жизнь. Это про мою личную жизнь.

Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили, если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы ее содержать, не останется кормильца.

– Летом вы могли перейти в «Галатасарай»?

– Нет, это неправда. Фэйк! – сказал Николсон.

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