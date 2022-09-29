Виталий Мешков: «Бывали моменты, когда мы спорили или ругались с игроками, но все ситуации закалили меня. Мы те арбитры, которые видели все»

Арбитр Виталий Мешков заявил, что споры с футболистами закалили его.

«Я стартовал в 2010 году. Многие игроки, которые в то время были основными в своих командах, уже завершили свои карьеры. Да, бывали моменты, когда мы спорили или ругались с игроками, но все ситуации меня закалили. Мы те арбитры, которые видели все. Был проделан большой путь.

В первом матче я назначил пенальти, который не нужно было назначать. Под конец игру мы с начали рассуждать, сколько нужно добавлять времени. В компенсированное время был совершен фол, у меня была хорошая позиция. Для меня был очевидный момент.

После матча я посмотрел повтор и понял, что игрок меня обманул. Эксперт поставил мне двойку за матч. Я очень переживал за то, что мне доверили матч, но я не оправдал их ожидания. Ошибки – часть нашей работы. Настоящий арбитр тот, который переживает свои ошибки, но потом встает и идет дальше», – сказал Мешков.