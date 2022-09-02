Карасев и Москалев заработали больше всех российских судей этим летом – по 814 тысяч рублей

Стали известны гонорары российских судей на старте сезона.

Летом, по данным Metaratings.ru, больше всех заработали и . Оба арбитра получили по 814 тысяч рублей после уплаты налогов.

В эту сумму входят как гонорары за назначения на матчи Мир и OLIMPBET Суперкубка, так и ежемесячные зарплаты. За встречу между «Зенитом» и «Спартаком» Москалев получил около 300 тысяч рублей, а Карасев – 150 тысяч. Судьи могли получить больше, если бы обслуживали и встречи Кубка России.

Без учета Суперкубка-2022 больше всех этим летом заработали и – по 763 тысячи рублей. Оба за полтора месяца обслужили 8 встреч в РПЛ и Кубке России – по пять игр в качестве главного судьи, и по три – на ВАР.

Стоит отметить, что всего в начале сезона более 600 тысяч рублей заработали 15 судей.

Если говорить об ассистентах судей, то больше всех за лето заработал Валерий Данченко – 452 тысячи рублей после уплаты налогов. Сюда вошли гонорары за РПЛ, Суперкубок-2022, а также ежемесячный оклад.

В топ-5 также пробились Максим Ковалев (448 тысяч), Максим Гаврилин (430 тысяч), Роман Усачев (402 тысяч) и Илья Елеференко (398 тысяч). Первые два арбитра работали на Суперкубке, а в доходах последнего также мы учитывали обслуженную игру Первой Лиги между «Рубином» и «Уфой».