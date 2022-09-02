Карасев и Москалев заработали больше всех российских судей этим летом – по 814 тысяч рублей

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виталий Мешков Максим Гаврилин Валерий Данченко Владимир Москалев Роман Усачев Павел Кукуян деньги Футбол

Стали известны гонорары российских судей на старте сезона.

Летом, по данным Metaratings.ru, больше всех заработали Сергей Карасев и Владимир Москалев. Оба арбитра получили по 814 тысяч рублей после уплаты налогов.

В эту сумму входят как гонорары за назначения на матчи Мир РПЛ и OLIMPBET Суперкубка, так и ежемесячные зарплаты. За встречу между «Зенитом» и «Спартаком» Москалев получил около 300 тысяч рублей, а Карасев – 150 тысяч. Судьи могли получить больше, если бы обслуживали и встречи Кубка России.

Без учета Суперкубка-2022 больше всех этим летом заработали Виталий Мешков и Павел Кукуян – по 763 тысячи рублей. Оба за полтора месяца обслужили 8 встреч в РПЛ и Кубке России – по пять игр в качестве главного судьи, и по три – на ВАР.

Стоит отметить, что всего в начале сезона более 600 тысяч рублей заработали 15 судей.

Если говорить об ассистентах судей, то больше всех за лето заработал Валерий Данченко – 452 тысячи рублей после уплаты налогов. Сюда вошли гонорары за РПЛ, Суперкубок-2022, а также ежемесячный оклад.

В топ-5 также пробились Максим Ковалев (448 тысяч), Максим Гаврилин (430 тысяч), Роман Усачев (402 тысяч) и Илья Елеференко (398 тысяч). Первые два арбитра работали на Суперкубке, а в доходах последнего также мы учитывали обслуженную игру Первой Лиги между «Рубином» и «Уфой».

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