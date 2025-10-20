Женский «Зенит» перекрасил сетку ворот в розовый цвет – в поддержку месяца осведомленности о раке груди

Женский «Зенит» перекрасил сетку ворот в поддержку акции «Розовый октябрь».

Матч 24-го тура Winline Суперлиги «Зенит» – «Звезда-2005» (5:1) был посвящен международной акции «Розовый октябрь». Октябрь – месяц информирования о раке молочной железы, и в этом году «Зенит» поддержал инициативу.

«Зенит» пятый год подряд информирует о раке молочной железы. В прошлом году девушки вышли на поле в розовых боксерских перчатках, а в этом сезоне на футбольных воротах появилась розовая сетка.

Фото: пресс-служба «Зенита»