Женский «Зенит» перекрасил сетку ворот в розовый цвет – в поддержку месяца осведомленности о раке груди
Женский «Зенит» перекрасил сетку ворот в поддержку акции «Розовый октябрь».
Матч 24-го тура Winline Суперлиги «Зенит» – «Звезда-2005» (5:1) был посвящен международной акции «Розовый октябрь». Октябрь – месяц информирования о раке молочной железы, и в этом году «Зенит» поддержал инициативу.
«Зенит» пятый год подряд информирует о раке молочной железы. В прошлом году девушки вышли на поле в розовых боксерских перчатках, а в этом сезоне на футбольных воротах появилась розовая сетка.
Фото: пресс-служба «Зенита»
Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости