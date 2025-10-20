  • Спортс
7

Вальдано о поведении Винисиуса: «В каждой игре мы просим его сдерживаться. Такое поведение не на пользу ни ему, ни «Реалу»

Хорхе Вальдано призвал Винисиуса Жуниора сдерживать эмоции на поле.

В воскресенье «Реал» обыграл «Хетафе» в гостях в матче 9-го тура Ла Лиги (1:0).

осле игры главный тренер хозяев Пепе Бордалас обвинил Винисиуса в провокации после удаления Аллана Ньома во 2-м тайме: «Не стоило подходить и говорить, что это была отличная замена».

«Мы просим Винисиуса сдерживаться в каждом матче, особенно в том, что касается его жестов. Подобное поведение не идет на пользу ни команде, ни Винисиусу, ни его имиджу», – сказал бывший игрок и тренер «Реала» в эфире Movistar.

Винисиус повторял «Я хорош» после второго удаления «Хетафе» за фол на нем. Иглесиас ответил вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
