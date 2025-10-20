Мостовой про Луиса Гарсию: «Знаю его – я про всех футбольных людей слышу. Когда в «Спартаке» меняют тренера, выстраивается очередь – все 5-6 помощников приведут, как Абаскаль»

Александр Мостовой оценил возможность назначения Луиса Гарсии в «Спартак».

Ранее появилась информация , что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

– Что вы знаете про Луиса Гарсию?

– Конечно, знаю его. Что касается футбольных людей, я про всех слышу.

Но пока про него ничего сказать не могу.

Когда в «Спартаке » меняют тренера, то выстраивается очередь, чтобы туда попасть. Ни один человек оттуда не уходит недовольным. Все уходят богатые, сытые, довольные.

Все хотят такую зарплату, и еще по 5-6 помощников приведут, как Гильермо Абаскаль . Смысл этого? Приехал и приехал, потом уехал и приехал кто‑то еще, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .