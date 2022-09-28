Слуцкий считает, что Хвича сможет стать номинантом на «Золотой мяч»: «Он может стать одним из лучших в мире. Футбол – его первая любовь»

оценил потенциал .

– Чувствуете ли вы, что Квара может стать одним из лучших игроков мира – может, спустя еще несколько лет работы? Возможно ли, что однажды он попадет, например, в топ-20 номинантов на ?

– Думаю, да, потому что, как я сказал в начале нашего разговора, у него нет потолка. Он быстрый, умный, он обладает дриблингом. Он может идти в обводку на обоих флангах, это очень важно. Он может делать все, он очень хорош в плане физики. Он может стать более эффективным в обороне, он очень хорошо понимает футбол.

И очень важно, что он большой фанатик футбола. Он очень профессионален. Когда мы начали работать, он был ребенком. Футбол для него был как магазин игрушек. Но сейчас он работает над физподготовкой, он нанял личного тренера по физподготовке.

И сейчас он очень профессионален. Он остается ребенком на поле, потому что он любит футбол, вне зависимости от контракта, вне зависимости от того, есть бонусы или нет. Ему нравится футбол, это первая любовь в его жизни.

И я думаю, что у него очень высокий потенциал, он может стать одним из лучших игроков мира. Почему нет? – сказал главный тренер в интервью .