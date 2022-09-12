«Рубин» о выплатах за Хвичу: «Надеемся, что получим»

«Рубин» рассчитывает получить компенсацию за полузащитника Хвичу Кварацхелию.

В марте этого года хавбек расторг контракт с казанским клубом и перешел в «Динамо» Батуми.

Летом 21-летнего футболиста за 10 миллионов евро приобрел .

– «Рубин» что-то получит за переход в «Наполи»?

– Надеемся, что получим.

– Это будут солидарные выплаты?

– Да, но надеемся, что будут и другие деньги.

– Было бы обидно за такого игрока ничего не получить.

– Да сейчас вообще много чего обидно. А разве не обидно, что Хакшабановича с Дрейером нет? С этим ничего не сделаешь.

– Хвича разрывает Серию А. Удивлены?

– Я? Вспомните, когда ему было 19 лет, о чем мы говорили. Мы говорили, что он будет играть в хорошей европейской команде топ-уровня. У него есть скоростные качества, дриблинг, понимание игры.

Молодой, он еще будет развиваться. Он только недавно школьный портфель на шкаф закинул, а уже такой игрок. Мы за него болеем, хорошо к нему относимся. Хвича всегда в контакте со всеми в клубе, – сказал генеральный директор .