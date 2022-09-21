Спортдиректор «Рубина» о Хвиче: «Слуцкий чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению такого игрока. Говорил, у него нет потолка»

оценил выступления хавбека за .

«Когда я вижу его футбол, испытываю только невероятную радость. Я счастлив, что мне удалось с таким футболистом поработать два года. тоже чрезвычайно рад, что приложил руку к становлению такого игрока. Это часть труда тренера.

Я помню самую первую тренировку с «Рубином». Был январь 2020 года, сборы в Турции. Мы сидели в комнате со Слуцким, Рустемом Фидаевичем и Мамукой [Джугели, агентом Кварацхелии]. Слуцкий после первого занятия с ним сказал, что у человека нет потолка.

«Может быть, я буду работать в только для того, чтобы из него сделать топ-футболиста», – говорил тогда Леонид Викторович», – сказал спортивный директор казанского клуба.