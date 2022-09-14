Защитник «Динамо» Даса о Слуцком: «Он был легендой в Нидерландах! Отличный мужик и классный тренер»

Новичок поделился воспоминаниями о работе с Леонидом Слуцким.

«Я работал со Слуцким в . Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.

Он вылетел из в прошлом сезоне? В футболе все возможно. Но он остался в , а это многое говорит о нем как о человеке.

У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», – сказал защитник «Динамо».

Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год.