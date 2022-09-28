«Это полная жопа». Зиньковский о приговоре директора академии «Чертаново» Ларина

отреагировал на приговор Николаю Ларину.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.

Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так все закончилось для всех нас», – сказал полузащитник , воспитанник академии «Чертаново» Зиньковский.

«Остался без денег в 50 лет, буду продавать картины отца». Ларин из «Чертаново» – о «мертвых душах», бредовой системе и долге в 36 млн

«Я понимаю, что виноват, но была мечта сделать в футболе что-то особенное». Последнее слово экс-директора «Чертаново» Николая Ларина