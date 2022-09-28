«Это полная жопа». Зиньковский о приговоре директора академии «Чертаново» Ларина

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Антон Зиньковский отреагировал на приговор Николаю Ларину. 

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.

Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так все закончилось для всех нас», – сказал полузащитник «Спартака», воспитанник академии «Чертаново» Зиньковский.

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