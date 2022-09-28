Защита экс-директора академии «Чертаново» Ларина обжалует приговор суда. Ему дали 3 года колонии

Защита Николая Ларина обжалует приговор суда по делу о мошенничестве.

Бывшего директора академии приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Адвокат Ларина Мария Эйсмонт заявила журналистам, что будет подача апелляции на приговор Замоскворецкого суда Москвы.

Ларина признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов и 211 тысяч рублей.

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