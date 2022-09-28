Экс-директор «Чертаново» Ларин приговорен к 3 годам колонии общего режима. Ущерб от его действий – 36 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, передает корреспондент .ru Александр Головин.

Ларина признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщает , суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов и 211 тысяч рублей.

Сообщалось, что прокурор запрашивал для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

«Остался без денег в 50 лет, буду продавать картины отца». Ларин из «Чертаново» – о «мертвых душах», бредовой системе и долге в 36 млн

«Я понимаю, что виноват, но была мечта сделать в футболе что-то особенное». Последнее слово экс-директора «Чертаново» Николая Ларина