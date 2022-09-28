Терюшков о приговоре Ларина: «Закон есть для всех»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал приговор .

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Я могу сказать одно – закон есть для всех. Если его на самом деле подставили, то надо выбирать тех людей, которые сидят рядом с тобой, чтобы они не подставили.

Если решение уже вынесено, значит есть доказательная база, но, если адвокаты считают неправомерным решением, они должны обжаловать решение», – сказал Терюшков.

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