Москалев обслужит матч «Зенит» – «Ростов», Кукуляк назначен на игру «Спартака» с «Пари НН»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Оренбург Краснодар Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Владимир Москалев Кирилл Левников Пари НН Павел Кукуян Сочи Евгений Кукуляк Артем Любимов Футбол

РФС назначил арбитров на матчи 11-го тура Мир РПЛ.

1 октября (суббота) 

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Локомотив»«Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 октября (воскресенье)

«Факел» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов. 

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Николай Левников.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

3 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные