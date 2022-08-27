Иванов назначен на матч «Спартак» – «Крылья» в Кубке, Амелин обслужит игру «Зенит» – «Факел»

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Назначены судьи на матчи 1-го тура Фонбет Кубка России. 

Матчи «Торпедо» – ЦСКА, «Зенит» – «Факел» и «Ахмат» – «Оренбург» пройдут без системы ВАР. На сегодняшний день ВАР-центр с учетом ресурса «Матч ТВ» может обслуживать не более четырех матчей в день.

30 августа, вторник 

«Спартак»«Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

31 августа, среда

«Химки» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

«Пари НН»«Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Образко; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мартынов.

«Зенит» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Хамид Талаев; резервный судья – Иван Абросимов; инспектор – Игорь Синер.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Урал» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Торпедо» – ЦСКА: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Сергей Куликов; инспектор – Александр Колобаев.

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