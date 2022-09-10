Турбин обслужит матч «Спартака» и «Факела» в Фонбет Кубке России, Кукуляк – игру «Зенита» и «Крыльев». ЦСКА и «Урал» сыграют без ВАР

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Назначены арбитры на матчи 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Матч 2-го тура Пути РПЛ между ЦСКА и «Уралом» пройдет без системы ВАР.

13 сентября, вторник

«Пари НН» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо»«Ахмат»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

14 сентября, среда

«Локомотив»«Краснодар»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Денис Березнов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.

«Сочи» – «Торпедо»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Урал»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Александр Машлякевич; инспектор – Сергей Зуев.

15 сентября, четверг

«Спартак» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.

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