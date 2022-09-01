Кукуян – главный судья матча «Спартак» – «Зенит». Москалев – на ВАР

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 8-го тура Мир РПЛ.
3 сентября (суббота)
«Оренбург» – «Химки»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Алексей Лунев, Варанцо Петросян. Резервный судья – Иван Абросимов. ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Андрей Болотенков. Инспектор – Юрий Баскаков.
«Пари НН» – «Факел»
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе. Резервный судья – Сергей Чебан. ВАР – Антон Фролов; AВАР – Дмитрий Сафьян. Инспектор – Николай Левников.
«Краснодар» – «Сочи»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов. Резервный судья – Юнус Кошко. ВАР – Анастасия Пустовойтова; AВАР – Екатерина Курочкина. Инспектор – Александр Колобаев.
Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Максим Гаврилин, Михаил Иванов. Резервный судья – Роман Галимов. ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев. Инспектор – Сергей Французов.
4 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Александр Кудрявцев, Дмитрий Жваков. Резервный судья – Андрей Фисенко. ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Арам Петросян. Инспектор – Сергей Мартынов.
«Локомотив» – «Ахмат»
Судья – Евгений Турбин, ассистенты – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов. Резервный судья – Сергей Куликов. ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Валерий Данченко. Инспектор – Алексей Резников.
«Спартак» – «Зенит»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Владислав Назаров. Резервный судья – Антон Фролов. ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Александр Богданов. Инспектор – Александр Гвардис.
5 сентября (понедельник)
«Торпедо» – «Ростов»
Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Егор Болховитин, Адлан Хатуев. Резервный судья – Владимир Сельдяков. ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Игорь Демешко. Инспектор – Сергей Мацюра.