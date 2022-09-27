Барриос может пропустить матч «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России

может пропустить матч со в Фонбет Кубке России.

Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых .

«Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправиться на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из‑за океана», – сказал Медведев.

Кроме Барриоса, в сборные из «Зенита» вызывались Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – сборная России), Нуралы Алип (Казахстан) и Деян Ловрен (Хорватия).

Сборной Колумбии предстоит провести товарищеский матч с Мексикой, который состоится 28 сентября в 05:00 по московскому времени.

Игра «Зенита» со «Спартаком» состоится в четверг, 29 сентября, в Москве.