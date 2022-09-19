Соболев о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»: «Я тоже могу сказать, что «Факел» – чемпион»

Александр Соболев отреагировал на высказывания Вильмара Барриоса.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что сине-бело-голубых уже можно назвать чемпионами России.
– Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион. Нормально давать такую оценку после 10 туров?
– Я тоже могу сказать, что «Факел» – чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.
– Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.
– Согласен.
– Понятно, что вы прикалываетесь, а Барриос ведет себя нагло, так, как вы с судьями.
– Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально, – сказал нападающий «Спартака».