Соболев о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»: «Я тоже могу сказать, что «Факел» – чемпион»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Факел Вильмар Барриос Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев отреагировал на высказывания Вильмара Барриоса

Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что сине-бело-голубых уже можно назвать чемпионами России. 

– Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион. Нормально давать такую оценку после 10 туров?

– Я тоже могу сказать, что «Факел» – чемпион. Каждый говорит, что он хочет. Пожалуйста, пусть говорит.

– Просто слова Барриоса более весомы в силу того, что они уже были чемпионами.

– Согласен.

– Понятно, что вы прикалываетесь, а Барриос ведет себя нагло, так, как вы с судьями.

– Да я не только так с судьями себя веду, но и с футболистами так же общаюсь. Это нормально, – сказал нападающий «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные