Малком: «Матч «Зенита» и «Спартака» – российское класико. Победили совершенно заслуженно – мы играли лучше, увереннее»

назвал противостояние «Зенита» и российским класико.

В 8-м туре Мир петербуржская команда одержала победу на выезде (2:1).

– Очень тяжелый матч. Мы знали, что так и будет, потому что это игра со «Спартаком», российское класико. В первом тайме нам, наверно, немного не хватало собранности, концентрации в завершении атак, потому что мы создали 3-4 стопроцентных момента для взятия ворот, но забить не смогли. А в итоге пропустили сами.

Однако второй тайм начали совершенно иначе и за 15 минут смогли совершить возвращение, а в итоге одержали волевую победу. На мой взгляд, совершенно заслуженную, мы играли лучше, увереннее и при всем при этом мы играли на выезде. Очень рад тому, как мы провели эту игру. Но сейчас все мысли уже направленны подготовку к «Оренбургу».

– Мостовой забил решающий гол в бразильском стиле?

– Действительно что‑то бразильское в его мяче было. Знаете, перед игрой полушутя сказал Мосту, что отдам ему голевую передачу. Как видите, так и получилось. Очень рад за него. Мы все сделали для того, чтобы увезти из Москвы три очка.

– Что скажете о потасовке в первом тайме?

– Это то, что отличает подобные принципиальные поединки. Это же класико, а в них энергия бьет ключом. Такая концентрация эмоций, что поднеси спичку – и все вспыхнет.

Понятно, что такое происходит не только в российском чемпионате, во всех принципиальных матчах во всем мире всегда так. Люди больше заряжены и проявляют больше эмоций. Вот и у нас ничего серьезного не произошло, просто страсти накалились. У нас не получалось забить это тоже сказывалось.

К слову, хочу сказать, что все игроки выгрызали мяч до последнего. И даже хорошо, что такое происходит, значит нет равнодушных, все играли только на победу, – сказал полузащитник .