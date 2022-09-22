Кузяев о «Зените»: «Не согласен с теми, кто говорит, что мы уже чемпионы»

не считает, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом России.

– После игры с «Динамо» Барриос сказал, что «Зенит», наверно, выиграет чемпионат. Соболев в свою очередь заявил, что может и «Факел» назвать чемпионом. Вас в сборной не подкалывают на эту тему?

– Я не слежу за подобными новостями. Правда. И об этих словах Барриоса и Саши Соболева услышал сейчас от вас.

То, что «Зенит» фаворит чемпионата, тоже могу подтвердить. И так многие считают. В этом нет какой-то сенсации.

Но с теми, кто говорит, что «Зенит» уже чемпион, не согласен. Позади только треть турнира, впереди 20 игр, многие из которых на выезде с сильными соперниками. А отрыв от ближайшего преследователя всего 4 очка. Так что судить о чемпионе еще рано.

– Любопытно, что теперь ваш ближайший преследователь – «Ростов» Валерия Карпина, с которым вам играть в ближайшем туре.

– Думаю, своими игрой и результатами сейчас всю страну удивляет. Наверное, мало кто ожидал, что после десяти туров он будет на втором месте. Так что, когда вернемся из сборной, мне будет очень интересно в этом матче. Но мы играем дома, и это, конечно, преимущество, – сказал полузащитник .