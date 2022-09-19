Умяров о словах Барриоса про чемпионство «Зенита»: «Ребят, десятый тур. Какое чемпионство?»

Хавбек «Спартака» отреагировал на высказывание .

Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что сине-бело-голубых уже можно назвать чемпионами России.

— Барриос сказал, что «Зенит» уже чемпион.

— Как реагировать на чужие слова? Ребят, десятый тур. Какое чемпионство? О чем можно говорить?

— У поражения от «Зенита», «Ростова», «Динамо». Они усложняют борьбу за чемпионство?

— Усложняют, потеря очков.

— Как улучшить результат? В чем прибавить?

— Мы знаем. Мы внутри знаем, в чем прибавить.

— Позади 10 туров. Какой итог можешь подвести?

— Хочется всегда большего, но имеем, что имеем. В любом случае могли выступить лучше. В каких матчах недобрали очков? В тех, где проиграли.

Как переживал матч с ? Не было времени переживать, там игры каждые 3-4 дня, – сказал Умяров.