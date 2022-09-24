В «МЮ» думают, активировать ли опцию продления контракта с Де Хеа до 2024-го. Клуб может подписать Пикфорда, если Давид уйдет бесплатно

может продлить контракт с .

Действующее соглашение с вратарем рассчитано до конца этого сезона. В клубе размышляют, стоит ли активировать опцию продления контракта до 2024 года. Ранее «Юнайтед» отчитался о рекордных расходах на зарплаты игроков – 384 миллиона фунтов за год.

В 2019 году Де Хеа подписал контракт с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю, но она снизилась после непопадания «МЮ» в топ-4 АПЛ в прошлом сезоне.

В течение ближайших месяцев руководство «Юнайтед» примет решение о том, продлить ли соглашение с голкипером еще на год или позволить ему уйти свободным агентом.

В случае ухода испанца клуб подпишет игрока на замену, причем практически любой вратарь, который может прийти в «МЮ», будет зарабатывать меньше, чем Давид.

Так, «Юнайтед» следит за голкипером . Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до 2024 года, он заинтересован в переходе в топ-клуб.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В 6 матчах нынешнего сезона он пропустил 8 голов.