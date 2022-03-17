Рэшфорд и Санчо не вызваны в сборную Англии. Магуайр, Кейн, Галлахер и Гехи – в составе

Оглашен состав сборной Англии на мартовские матчи.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);
Защитники: Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Рис Джеймс («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Уайт («Арсенал»);
Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);
Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака, Эмил Смит-Роу (оба – «Арсенал»), Тэмми Абрахам («Рома»).
Отметим, что в список не вошли Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, выступающие за «Манчестер Юнайтед».
Англия сыграет с Швейцарией (26 марта) и Кот-д′Ивуаром (29 марта).