Рэшфорд и Санчо не вызваны в сборную Англии. Магуайр, Кейн, Галлахер и Гехи – в составе

Оглашен состав сборной на мартовские матчи.

Вратари: Джордан Пикфорд ( ), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд ( ), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Рис Джеймс («Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Деклан Райс ( ), Джуд Беллингем ( Дортмунд), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);

Нападающие: Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Фил Фоден (все – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака, Эмил Смит-Роу (оба – «Арсенал»), Тэмми Абрахам («Рома»).

Отметим, что в список не вошли Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, выступающие за «Манчестер Юнайтед».

Англия сыграет с Швейцарией (26 марта) и Кот-д′Ивуаром (29 марта).