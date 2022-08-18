«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Асмира Беговича.

В связи с переходом Дина Хендерсона в «Ноттингем Форест» на правах аренды «МЮ» ищет вратаря, который стал бы вторым номером в этом сезоне.

35-летний босниец рассматривается в как идеальный сменщик для с учетом его опыта игры в Премьер-лиге.

Однако главный тренер намерен сохранить голкипера в команде.

В минувшем сезоне Асмир провел 3 матча в . Его подробная статистика – здесь.