«МЮ» интересен 35-летний Бегович как сменщик для Де Хеа

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Асмира Беговича.

В связи с переходом Дина Хендерсона в «Ноттингем Форест» на правах аренды «МЮ» ищет вратаря, который стал бы вторым номером в этом сезоне.

35-летний босниец рассматривается в «Ман Юнайтед» как идеальный сменщик для Давида Де Хеа с учетом его опыта игры в Премьер-лиге.

Однако главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард намерен сохранить голкипера в команде.

В минувшем сезоне Асмир провел 3 матча в Премьер-лиге. Его подробная статистика – здесь.

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