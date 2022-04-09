Давид Де Хеа: «МЮ» не забивает, даже хороших моментов не создает. Мы недостаточно хороши»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался после поражения от «Эвертона» (0:1).
«Мы знали и до этого матча, что у нас есть проблемы и что нам будет очень тяжело.
Мы не забиваем, даже не создаем хороших моментов. Я не знаю, что тут можно сказать, если честно. Мы недостаточно хороши, это уж точно. Теперь попасть в четверку будет крайне тяжело.
Конечно, атмосферу на стадионе не назвать идеальной. Соперник уставший, он нервничает, но продолжает бороться. Он больше хотел победить, чем мы, а это недопустимо. Очень грустное поражение», – сказал BT Sport испанец.
Невилл о Де Хеа: «Может ли вратарь быть чуть смелее? Не был бы рад, будь я защитником «МЮ»