Давид Де Хеа: «МЮ» не забивает, даже хороших моментов не создает. Мы недостаточно хороши»

Вратарь высказался после поражения от (0:1).

«Мы знали и до этого матча, что у нас есть проблемы и что нам будет очень тяжело.

Мы не забиваем, даже не создаем хороших моментов. Я не знаю, что тут можно сказать, если честно. Мы недостаточно хороши, это уж точно. Теперь попасть в четверку будет крайне тяжело.

Конечно, атмосферу на стадионе не назвать идеальной. Соперник уставший, он нервничает, но продолжает бороться. Он больше хотел победить, чем мы, а это недопустимо. Очень грустное поражение», – сказал BT Sport испанец.

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