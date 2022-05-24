Кейн, Трент, Фоден, Стерлинг, Беллингем, Магуайр – в составе сборной Англии на матчи Лиги наций. Боуэн и Джастин вызваны впервые

объявила состав на июньские матчи Лиги наций.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд ( ), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Джеймс Джастин («Лестер»), Харри Магуайр ( ), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори ( ), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» ), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);

Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (все – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»).

Отметим, что Джеймс Джастин и Джеррод Боуэн вызваны в национальную команду впервые.

В июне команда Гарета Саутгейта дважды сыграет с Венгрией в рамках Лиги наций, а также проведет по одной игре с командами Германии и Италии.

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