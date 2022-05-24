Кейн, Трент, Фоден, Стерлинг, Беллингем, Магуайр – в составе сборной Англии на матчи Лиги наций. Боуэн и Джастин вызваны впервые

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Сборная Англии объявила состав на июньские матчи Лиги наций. 

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Джеймс Джастин («Лестер»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Бен Уайт («Арсенал»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»);

Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (все – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»). 

Отметим, что Джеймс Джастин и Джеррод Боуэн вызваны в национальную команду впервые. 

В июне команда Гарета Саутгейта дважды сыграет с Венгрией в рамках Лиги наций, а также проведет по одной игре с командами Германии и Италии. 

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