Роналду получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Эвертоном». MEN поставил ему 4 балла

неудачно провел матч – (0:1).

Португальский нападающий получил 5 баллов из 10 возможных от Sky Sports, а Manchester Evening News оценил его игру в 4 балла.

Sky Sports оценил в 6 баллов игру Давида Де Хеа, Виктора Линделефа, Харри Магуайра, Фреда, Бруну Фернандеша, Джейдона Санчо, , Хуана Маты и Энтони Эланги. Все остальные футболисты «МЮ» получили 5 баллов.

MEN поставил вратарю самую высокую оценку в «МЮ» (6 баллов).

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»