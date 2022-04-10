Роналду получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Эвертоном». MEN поставил ему 4 балла

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Криштиану Роналду неудачно провел матч «Эвертон»«Манчестер Юнайтед» (0:1).

Португальский нападающий получил 5 баллов из 10 возможных от Sky Sports, а Manchester Evening News оценил его игру в 4 балла.

Sky Sports оценил в 6 баллов игру Давида Де Хеа, Виктора Линделефа, Харри Магуайра, Фреда, Бруну Фернандеша, Джейдона Санчо, Поля Погба, Хуана Маты и Энтони Эланги. Все остальные футболисты «МЮ» получили 5 баллов.

MEN поставил вратарю Давиду Де Хеа самую высокую оценку в «МЮ»  (6 баллов).

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»

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