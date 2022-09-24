Магуайр о критике: «Я капитан «МЮ», статьи обо мне становятся громкими новостями. Вот почему они это делают – им нравятся клики и все такое»

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Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес. 

«Не знаю, что говорят о моей форме, я этого не читаю. Я провел три хороших матча за сборную Англии и хорошую предсезонку летом, я чувствовал себя очень хорошо.

Главный тренер [Эрик тен Хаг] решил перевести меня в запас, и с тех пор команда побеждает. Я усердно работаю на тренировках, чтобы убедиться, что буду готов, когда получу возможность играть. Это все, что я могу сделать, чтобы попытаться помочь команде. 

Я не сосредотачиваюсь на ком-либо другом и на том, что говорят люди. Я думаю, что если обо мне напишут статью, это станет громкой новостью, потому что я капитан «Манчестер Юнайтед». Вот почему они это делают – им нравятся клики и все такое.

Но я поехал на Евро-2020 после того, как пропустил два месяца из-за травмы, не сыграл там всего в одном матче и попал в сборную турнира. 

Что касается «заржавелости» и тому подобных вещей, я уверен, что этого не произойдет», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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