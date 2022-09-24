похвалил Эрика тен Хага за смелые решения в «МЮ».

«Я всегда настроен позитивно, когда я говорю о «Юнайтед», я говорю от всего сердца. Первые две игры были кошмаром – поражение дома [от «Брайтона»] и на выезде от «Брентфорда».

Я думаю, что его [тен Хага] одурачили, как и других предыдущих тренеров клуба: он собрал игроков на предсезонке, все выглядели так, будто они в форме, все выглядели великолепно, так что, возможно, он думал, что сможет добиться большего, чем предыдущий тренер, с теми же игроками, но это было не так.

Но я думаю, что именно после игры с «Брентфордом» он принял несколько важных решений. Это мне нравится в тен Хаге, и мы должны отдать ему должное.

Он посадил на скамейку запасных капитана [ ], он посадил на скамейку запасных, он дал возможность левому защитнику Маласии, и это было громкое заявление.

Благодаря замене нескольких игроков все изменилось, и не потому, что они играли так уж плохо, но вокруг этих игроков было много негатива, и иногда от этого негатива нужно избавляться. У него хватило смелости сделать это», – сказал бывший защитник Betfair.