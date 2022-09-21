«Кто такой тот маленький идиот из твиттера, говорящий, что Магуайр не должен играть в старте? Харри – топ». Защитник «МЮ» Уильямс о капитане

Защитник высказался о критике в адрес .

«Харри каждый день выкладывается на тренировках на сто процентов. Харри выкладывается, независимо от того, выходит он в старте или нет, на сто процентов в каждом матче.

Нас не интересует внешний мир, потому что единственное, что имеет значение, – это мнения внутри клуба. Взгляд изнутри – это самое важное.

Если ты хорошо тренируешься, то кто такой тот маленький идиот из твиттера, который говорит, что ты не должен выходить в старте? Кто он такой? Я правда этого не понимаю.

Харри – отличный парень. Топовый капитан и топовый игрок», – сказал Уильямс.