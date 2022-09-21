Магуайр был недоволен Де Хеа в прошлом сезоне – защитнику не нравился его стиль общения и игры

считает, что его слабая игра за «Ман Юнайтед» связана с .

В прошлом сезоне защитник был недоволен стилем общения вратаря на поле. Кроме того, Магуайра не устраивало, что Де Хеа практически не выходит с линии ворот. По мнению Харри, этот фактор сказался на уровне игры «МЮ» в обороне в прошлом сезоне, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ситуация улучшилась после перехода Лисандро Мартинеса в «Ман Юнайтед», так как аргентинец может общаться с Де Хеа на испанском языке.

Кроме того, как рассказал источник, близкий к Магуайру, защитнику некомфортно в игровой модели «Ман Юнайтед».

«Харри нужно, чтобы окружающие его игроки держали высокий темп, но в «МЮ» у него этого нет. Если поставить Рубена Диаша из «Ман Сити» в оборону «Ман Юнайтед», а Харри поместить в четверку защитников «Сити», то у Диаша будут проблемы, а Харри будет играть прекрасно.

Последний год не был хорошим для Харри, но ему не помогали игроки и тренеры. Конечно, в такой ситуации его уверенность в себе ослабла», – сказал источник.

В этом сезоне Магуайр целиком отыграл матчи двух первых туров АПЛ с «Брайтоном» (1:2) и «Брентфордом» (0:4). Затем он остался в запасе в трех играх подряд. В матче с «Арсеналом» (3:1) он вышел на замену на 80-й минуте, игру Лиги Европы с «Реал Сосьедад» (0:1) отыграл целиком, а в матче с «Шерифом» (2:0) появился на поле на 90-й минуте.

Полную статистику 29-летнего защитника можно изучить здесь.