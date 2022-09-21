Кьеллини о Магуайре: «Жаль его. Он должен быть лучшим в мире только из-за того, что «МЮ» заплатил 80 млн фунтов? Эта цена – не его вина»

Джорджо Кьеллини высказался о ситуации защитника .

«Мне жаль Магуайра, ведь это хороший игрок. От него слишком многого требуют. Просто из-за того, что «Ман Юнайтед» заплатил за него 80 млн фунтов, он должен быть лучшим защитником мира в каждой игре? Это неправильно. Трансферная стоимость зависит от многих факторов, на которые невозможно повлиять. Эта цена – не вина игрока.

Магуайр и Стоунз – хорошая пара защитников. Окей, может быть, Магуайр – это не Рио Фердинанд, но он достаточно хорош.

Эта ситуция [свист в адрес Магуайра на матчах сборной] не идет не пользу сборной . Если вы хотите выиграть чемпионат мира, то не должны иметь проблем с ключевыми игроками. А Магуайр – это точно один из ключевых игроков команды», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии, сейчас выступающий за .