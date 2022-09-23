Саутгейт доверяет Магуайру: «Готов поставить на кон свою репутацию. Он наш лучший центральный защитник в верховой борьбе»

Тренер сборной доверяет , несмотря на критику в адрес защитника .

«Какой бы ни была моя репутация, я готов поставить ее на кон. Свое мнение всегда нужно подкреплять, и мы полагаем, что он важный для нас игрок. А лучших футболистов, думаю, важно поддерживать.

Он наш лучший центральный защитник в верховых единоборствах. Он и Джон [Стоунз] потрясающе обращаются с мячом и хорошо справлялись с давлением в тех турнирах, в которых мы участвовали.

При этом у нас не всегда был опорник, способный разогнать игру. В таких случаях на центральных защитников ложится гораздо больше обязанностей в том плане, чтобы хорошо распоряжаться мячом. И эти двое [Магуайр и Стоунз] одни из лучших в мировом футболе в этом компоненте», – сказал .

Сегодня в рамках Лиги наций сборная Англии сыграет на выезде с Италией.