Мбаппе о конфликте с федерацией из-за имиджевых прав игроков сборной Франции: «У меня нет проблем с тем, чтобы сражаться за партнеров по команде»

высказался о конфликте с Федерацией футбола Франции.

Ранее стало известно, что форвард отказался участвовать в фотосессии из-за разногласий с FFF по имиджевым правам. Федерация пересмотрит соглашение об имиджевых правах игроков сборной.

«Команда всегда была за меня, может, вы этого не знали. С самого начала это был коллективный подход к делу. У меня нет проблем с тем, чтобы сражаться за партнеров по команде.

Это нормально получать критику в свой адрес, но это не изменит моего стиля игры или жизни. Если это может помочь группе игроков получить то, что они хотят, то это главное», – сказал 23-летний француз.

Протест Мбаппе: отказался от фото в сборной – из-за спонсоров. Сработало