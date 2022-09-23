Килиан Мбаппе: «В сборной Франции я играю по-другому, у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ»

сравнил свою игру за и .

Вчера 23-летний француз забил в ворота сборной Австрии в 5-м туре Лиги наций (2:0).

– В сборной я играю по-другому, здесь меня просят о других вещах. Здесь у меня гораздо больше свободы, чем в клубе.

Тренер [ ] знает, что у нас есть такая «девятка» как – он играет по защитникам. А я могу перемещаться в разные стороны, искать свободное пространство, просить мяч.

В «ПСЖ» все иначе, там меня просят [ ] быть крепежной точкой, все иначе. Я доволен игрой с Австрией.

– Получаете ли вы больше удовольствия от игры в сборной Франции, чем от игры за «ПСЖ»?

– Нет, я получаю удовольствие везде, – сказал Мбаппе с улыбкой.

Мбаппе вообще не делает голевых на Неймара и Месси. А вот у Лео и Нея топ-связка: пасуют и друг другу, и Килиану