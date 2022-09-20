Мбаппе поучаствовал в фотосессии сборной Франции, договорившись с федерацией о пересмотре соглашения об имиджевых правах

Форвард Килиан Мбаппе принял участие в фотосессии сборной Франции.

Как передает L’Equipe, футболист , ранее отказывавшийся от участия в маркетинговых мероприятиях, сегодня вместе с партнерами явился на фотосессию и сделал все, что от него требовалось.

Это стало следствием вчерашней договоренности Мбаппе с Федерацией футбола Франции по поводу имиджевых прав. Руководство организации обязалось пересмотреть соглашение и учесть опасения и убеждения игроков.

Протест Мбаппе: отказался от фото в сборной – из-за спонсоров. Сработало