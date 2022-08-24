«Менди сказал: «Не волнуйся, он небольшой». Все закончилось за 20 секунд». Девушка рассказала об изнасиловании в особняке игрока «Ман Сити»

Стали известны новые подробности возможных противоправных деяний .

The Independent передает, что в ходе заседания Королевского суда Честера был воспроизведен отрезок разговора полиции с одной из предполагаемых жертв изнасилования, совершенного защитником .

Девушка сообщила, что была приглашена в особняк француза в деревне Моттрам-Сент-Эндрю в июле 2021 года. Там она выпивала, играла в компании в различные игры. Когда она собиралась уходить, футболист завел ее в кинозал, где, после разговора, начал целовать ее и раздеваться.

«Я сказала ему, что не хочу этого, что я его совсем не знаю. Он ответил: «Не волнуйся, он небольшой». И все такое», – заявила девушка.

«Я сидела в кресле-мешке, а он стоял прямо передо мной. Мне кажется, я дала ему все возможности разрешить ситуацию иначе, но ему словно было все равно, будто ничто из сказанного мной до него не доходило. Это как спорить с кирпичной стеной», – добавила она.

Девушка в суде объяснила, что плохо знала гостей вечеринки и потому не чувствовала, что может просто уйти.

«Мне пришлось сдаться, больше я ничего не могла сделать. Все закончилось за 20 секунд. Я ощущала себя грязной и использовала почти всю пачку детских салфеток, чтобы очиститься после этого», – сказала она.

Предполагаемая жертва отметила, что не сообщала в полицию об изнасиловании до тех пор, пока после других заявлений с ней самой не связались. «Слово одного человека против слова другого. Я была очень напугана, у этих людей есть власть, нравится вам или нет», – сказала она.

Как сообщалось ранее, Менди вменяют в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Бенжамен отрицает все обвинения.

Менди хвастался одной из жертв, что переспал с 10 000 женщин. Защитника «Ман Сити» обвиняют в 8 изнасилованиях