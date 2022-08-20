Одна из девушек пожаловалась в полицию на обвиняемого в изнасилованиях Менди, узнав о заявлении знакомой. Они состояли в одной группе в WhatsApp

Появились новые подробности в деле .

Женщина, обвинившая футболиста в изнасиловании, состояла в группе WhatsApp с другой предполагаемой жертвой сексуального насилия, которая хотела подать в суд на .

Женщина утверждала, что 28-летний Менди трижды изнасиловал ее в своем доме в октябре 2020 года, когда ей было 20 лет. Она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в ноябре 2020 года, а в феврале 2021 года узнала о том, что другая женщина, которой на тот момент было 24 года, подала заявлении о домогательствах со стороны Менди. После этого первая взяла двухмесячный отпуск из-за травмы, вызванной повторным переживанием собственного опыта.

Сообщается, что вторая женщина подала заявление вскоре после того, как связалась с первой пострадавшей в феврале. По словам Элеонор Лоус, адвоката Менди, вторая девушка обратилась в полицию через два дня после общения с первой.

Первая заявительница отрицала, что хорошо знакома со второй, заявив, что у них есть общая подруга, а сама она не помнит, встречались ли они лично – возможно, всего один раз. Также она сказала, что не помнит, что они обе состояли в одной группе в WhatsApp.

Также женщина отрицает, что пытается «преувеличивать и лгать» о том, что произошло между ней и Менди. На вопросы адвоката футболиста о ночи происшествия она ответила, что абсолютно точно не давала согласия.

Как сообщалось ранее, Менди вменяют в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Бенжамен отрицает все обвинения.